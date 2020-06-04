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Новости без коронавируса ,  
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В Раде заявили о необходимости жестких переговоров из-за условий МВФ

Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: РИА Новости)

Новая кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) содержит условия, неприемлемые для Украины. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — отметил Арахамия. Он уточнил, что придется вести «жесткие» переговоры, успех которых не гарантирован.

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд
Политика
Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

Политик объяснил, что речь идет о новой программе «на будущее», а не финансировании по кредиту stand by, чьи условия уже согласованы. «Есть программа stand by — это кредит, на который уже нет никаких условий. Мы ждем первый транш, я думаю, на следующей неделе он уже должен быть», — сообщил Арахамия.

Ранее МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Кредит направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки и должен помочь Украине справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта уточнял, что Украина может получить первый «быстрый» транш от МВФ объемом $2 млрд, если выполнит два условия фонда: примет закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и разрешит продажу сельскохозяйственных земель. 31 марта Верховная рада приняла закон, разрешающий продажу земли, 13 мая — запрещающий возврат банков.

Теги: Украина, МВФ
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