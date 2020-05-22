МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

Речь идет о кредите на сумму $5 млрд на полтора года. Средства будут направлены Украине, в частности, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса, сообщили в МВФ

Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA). Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights), эквивалентный $5 млрд, направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям [Украины] справиться с последствиями удара COVID-19», — заявила глава миссии МВФ на Украине Иванна Владкова Голлар.

По ее словам, руководство фонда и его исполнительный совет рассмотрят соглашение в ближайшие недели.

Двумя днями ранее, 20 мая, стало известно, что США выделили Украине на борьбу с коронавирусом $15,5 млн. Из них $13,1 млн пойдет на укрепление местного здравоохранения, $2,4 млн — на поддержку уязвимых слоев населения. Украине США при этом выделили больше средств, чем другим постсоветским республикам. В частности, помощь Узбекистану со стороны Штатов составила $3,9 млн, Азербайджану — $3,6 млн, Грузии — $2,7 млн, Белоруссии — $1,7 млн.

Из-за пандемии коронавируса финансовую поддержку МВФ запросили около 80 стран, сообщила в начале апреля глава фонда Кристалина Георгиева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может получить первый «быстрый транш» от МВФ в размере $2 млрд, если выполнит два условия фонда. Для этого ей нужно принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и провести реформу, предполагающую отмену запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Если эти законы не вступят в силу, Украину ждет дефолт, отмечал Зеленский. 31 марта Верховная рада приняла закон, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель.

По данным Минздрава Украины на утро 21 мая, в стране зарегистрировано 19,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии на Украине умерли 579 человек, выздоровели 6,2 тыс. пациентов.