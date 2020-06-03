СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Ирина Карабулатова (Фото: karabulatova / VK)

Профессор РУД Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск, имеющийся в распоряжении газеты.

Карабулатова после неудачно проведенной операции на позвоночник является инвалидом I группы и не может передвигаться. С 28 апреля она лечилась от ОРВИ, подписав постановление о самоизоляции.

11 мая профессор получила от Главконтроля уведомление о штрафе в 4 тыс. руб. за нарушение самоизоляции. Карабулатова сообщила, что безуспешно пыталась заявить о неправомерном штрафе, обзванивая департаменты Москвы, переадресовывающие ее запрос друг друге.

После появления в соцсеятях публикаций об этом случае Карабулатовой, по ее словам, позвонили из Главконтроля с общениями отменить штраф и «агрессивными» вопросами, затем женщина получила еще один штраф, пишет издание со ссылкой на иск.