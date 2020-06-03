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СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Ирина Карабулатова
Ирина Карабулатова (Фото: karabulatova / VK)

Профессор РУД Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск, имеющийся в распоряжении газеты.

Карабулатова после неудачно проведенной операции на позвоночник является инвалидом I группы и не может передвигаться. С 28 апреля она лечилась от ОРВИ, подписав постановление о самоизоляции.

11 мая профессор получила от Главконтроля уведомление о штрафе в 4 тыс. руб. за нарушение самоизоляции. Карабулатова сообщила, что безуспешно пыталась заявить о неправомерном штрафе, обзванивая департаменты Москвы, переадресовывающие ее запрос друг друге.

После появления в соцсеятях публикаций об этом случае Карабулатовой, по ее словам, позвонили из Главконтроля с общениями отменить штраф и «агрессивными» вопросами, затем женщина получила еще один штраф, пишет издание со ссылкой на иск.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Позже штрафы с Карабулатовой сняли. Подача иска связана с моральными страданиями от их получения, попыток их оспорить и заявлений чиновников, «ставящих под сомнение ее добросовестность и честность», указала газета. Профессор отметила, что пережила недели «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки», пытаясь доказать, что действительно является инвалидом и не нарушала домашний карантин.

Заявление Карабулатова подала в Пресненский районный суд Москвы. В пресс-службе суда РБК сообщили, что пока им такой иск не поступал.

Случай Карабулатовой получил огласку после того, как журналистка Наталья Панкратова 16 мая описала его в Facebook. В опубликованном видео журналистки Карабулатова говорила, что у нее обострился хронический тонзиллит и врач поставила ей диагноз ОРВИ. Впоследствии профессор выяснила, что причиной штрафа за самоизоляцию стала неустановка приложения «Социальный мониторинг». Как отмечается в сообщении «Коммерсанта», Карабулатова объяснила, что не поставила приложение из-за технических возможностей старой модели своего телефона. Источник газеты в столичной мэрии опроверг это, заявив, что у профессора была возможность поставить программу.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

19 мая начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что штраф Карабулатовой был отменен, так как она действительно не нарушала самоизоляцию. Прокуратура Москвы также начала проверку о необоснованном привлечении инвалида первой группы к административной ответственности.

В конце мая стало известно, что с момента запуска «Социального мониторинга» штрафы получили примерно 30% его пользователей. Всего выписали 54 тыс. штрафов более чем на 216 млн руб. 26 мая первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк заявил, что власти города не намерены отказываться от использования приложения, несмотря на поступающие жалобы о неправомерных штрафах.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, самоизоляция, штраф, иск, Москва
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