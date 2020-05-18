В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции

В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции, который выписали инвалиду первой группы, аннулировали. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», — сказал он.

16 мая журналистка Наталья Панкратова написала в Facebook, что профессору РУДН, инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой выписали штраф в размере 4 тыс. руб. Панкратова отметила, что профессор не заражена коронавирусом и «уже год — в вынужденной самоизоляции».

В видео, опубликованном журналисткой, Карабулатова сообщила, что у нее обострился хронический тонзиллит и врач поставила ей диагноз ОРВИ. Она рассказала, что узнала о штрафе за нарушение самоизоляции на портале госуслуг. Впоследствии она выяснила, что причиной стала неустановка приложения «Социальный мониторинг».