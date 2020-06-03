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В Красноярске шестилетний мальчик ушел из дома и пропал

В Красноярске ведутся поиски шестилетнего мальчика, который пропал вечером 2 июня в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию обратились родственники ребенка. Они сообщили, что мальчик вышел из своего дома около 19:00, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Для розыска ребенка созданы специальные поисковые группы из числа участковых полиции, сотрудников уголовного розыска и инспекторов ПДН. Кроме того, в поисках участвуют волонтеры из добровольческих отрядов.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ранее 31 мая в Крыму пропала шестилетняя девочка, которая пошла на рыбалку с отцом и его приятелями. Пока взрослые распивали алкоголь на берегу Северо-Крымского канала, ребенок пропал.

Позже водолазы нашли тело ребенка на дне канала. 2 июня полиция задержала 39-летнего мужчину — знакомого отца девочки. Он написал явку в повинной, в которой рассказал, что вызвался проводить ребенка домой, а затем изнасиловал и убил его. Эти сведения были подтверждены медицинской экспертизой.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего) и п. «б» ч.4 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

Теги: Красноярск, пропавшие дети, поиск
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