В Красноярске шестилетний мальчик ушел из дома и пропал

В Красноярске ведутся поиски шестилетнего мальчика, который пропал вечером 2 июня в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию обратились родственники ребенка. Они сообщили, что мальчик вышел из своего дома около 19:00, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Для розыска ребенка созданы специальные поисковые группы из числа участковых полиции, сотрудников уголовного розыска и инспекторов ПДН. Кроме того, в поисках участвуют волонтеры из добровольческих отрядов.

Ранее 31 мая в Крыму пропала шестилетняя девочка, которая пошла на рыбалку с отцом и его приятелями. Пока взрослые распивали алкоголь на берегу Северо-Крымского канала, ребенок пропал.