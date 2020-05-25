В СК заявили о нахождении 99% пропавших в начале 2020 года детей

Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей. Об этом сообщает пресс-служба СК в Международный день пропавших детей.

В 2019 году в СК поступило почти 15 тыс. сообщений об исчезновении несовершеннолетних. В результате работы правоохранительных органов 93,7% из них были найдены живыми в первые десять суток после пропажи.

Из оставшихся детей 854 человека были найдены в течение года. П итогам 2019-го в розыске находились 74 несовершеннолетних, таким образом общая эффективность розыска детей составила в прошлом году 99,5%.

В первом квартале 2020 года было зафиксировано 3629 обращений об исчезновении несовершеннолетних. 3576 из них нашли — это 98,6% от общего числа пропавших.