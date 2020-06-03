Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию

Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщал CNS News, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее представили документ, который осуждает Трампа за то, что он разрешил военным применять слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих на площади Лафайет в Вашингтоне перед Белым домом.

По данным Reuters, демократы предлагали проголосовать за резолюцию по ускоренной процедуре, однако лидер республиканцев Митч Макконнелл вступил против этого. В итоге резолюция была заблокирована большинством голосов.

Ранее Трамп похвалил Национальную гвардию, полицию и самого себя за решительные действия во время подавления массовых беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе.