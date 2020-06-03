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Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию

Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщал CNS News, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее представили документ, который осуждает Трампа за то, что он разрешил военным применять слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих на площади Лафайет в Вашингтоне перед Белым домом.

По данным Reuters, демократы предлагали проголосовать за резолюцию по ускоренной процедуре, однако лидер республиканцев Митч Макконнелл вступил против этого. В итоге резолюция была заблокирована большинством голосов.

Трамп похвалил себя за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе
Политика
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Ранее Трамп похвалил Национальную гвардию, полицию и самого себя за решительные действия во время подавления массовых беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе.

Протесты вспыхнули по всем Соединенным Штатам после инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которого погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
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25 мая полиция задержала его по подозрению в использовании фальшивых пкупюр. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, игнорируя его слова, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице. Официальная судмедэкспертиза показала, что в момент задержания он был в состоянии наркотического опьянения, а также имел серьезные проблемы с сердцем.

В результате протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки, столкновения с правоохранительными органами, грабежи и нападения на людей. В 40 городах был объявлен комендантский час, сообщалось о более чем 4 тыс. задержанных.

Теги: США, Сенат, Дональд Трамп
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