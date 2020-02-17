Лавров заявил об «ущербной логике» западных членов «нормандского формата»

Для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии должны быть выполнены договоренности предыдущей встречи. Созыв встречи в апреле — это желание и идея партнеров, а не точно оговоренная дата, указал он

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Украина и западные партнеры России по «нормандской четверке» пытались перенести на рассмотрение в этом формате вопросы, которые должны обсуждаться на уровне контактной группы. Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РБК. В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия.

«Мы видим, что и украинские коллеги, и европейские партнеры пытаются в этом им подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования в «нормандский формат» исходя из логики, что Россия является стороной конфликта», — сказал Лавров. По словам министра, такая логика «ущербна».

Сейчас оснований для проведения новой встречи в «нормандском формате» нет, но они могут появиться, если будут выполнены решения последнего саммита «четверки», заявил Лавров. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — сказал он.

Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе, перечислил глава МИД. По словам Лаврова, у Киева нет желания договариваться по разведению сил на новых участках, как нет желания и готовности к прямому диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», — добавил он.