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Лавров заявил об «ущербной логике» западных членов «нормандского формата»

Для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии должны быть выполнены договоренности предыдущей встречи. Созыв встречи в апреле — это желание и идея партнеров, а не точно оговоренная дата, указал он
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Украина и западные партнеры России по «нормандской четверке» пытались перенести на рассмотрение в этом формате вопросы, которые должны обсуждаться на уровне контактной группы. Об этом в Мюнхене заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РБК. В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия.

«Мы видим, что и украинские коллеги, и европейские партнеры пытаются в этом им подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования в «нормандский формат» исходя из логики, что Россия является стороной конфликта», — сказал Лавров. По словам министра, такая логика «ущербна».

Сейчас оснований для проведения новой встречи в «нормандском формате» нет, но они могут появиться, если будут выполнены решения последнего саммита «четверки», заявил Лавров. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», — сказал он.

Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе, перечислил глава МИД. По словам Лаврова, у Киева нет желания договариваться по разведению сил на новых участках, как нет желания и готовности к прямому диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», — добавил он.

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О том, что очередной «нормандский саммит» может пройти в начале апреля, лидеры формата сообщили по итогам встречи в декабре в Париже. Тогда же собеседники РБК говорили, что она пройдет в Берлине. Однако, по словам Лаврова, названный срок не является четко оговоренным: «Когда мы слышим заявления наших коллег по «нормандскому формату» об апреле как дате созыва саммита — это их пожелания, идея, которую они высказывают вслух, но не более того».

В итоговом коммюнике декабрьского саммита было сказано, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате». Итоговым документом также предусматривалось разведение сил к концу марта года в трех новых точках в Донбассе. Однако точки разведения до сих пор не согласованы.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Сергей Лавров, «нормандский формат», Владимир Зеленский
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