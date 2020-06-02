Губернатор назвал срок открытия железнодорожного сообщения с Мурманском

Фото: МЧС России

Железнодорожное сообщение с Мурманском, которое было прервано из-за обрушение моста через реку Колу, может быть восстановлено до конца июня, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».

«Мы надеемся, что до конца текущего месяца железнодорожное сообщение с Мурманском будет восстановлено», — сказал Чибис.

По его словам, в регионе в рамках проекта по созданию Мурманского транспортного узла возводят новый мост, завершение строительства которого ожидалось до конца 2020 года. Сейчас, по его словам, строительство нового моста ведут ускоренными темпами. «Мы ускоренными темпами приступаем к устройству полотна 5,7 км в рамках строительства альтернативной ветки <...>, запущены соответствующие работы», — сказал он.

Как отметил губернатор, обрушившийся мост — единственная железная дорога из Мурманска на юг. После обнаружения проблемы с одной из опор РЖД попытались ее укрепить, однако это не помогло. «Отремонтированный в 2014 году мост так себя повел», — сказал Чибис.