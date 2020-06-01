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Общество ,  
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Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области

Видео: Блогер51/VK
Видео: Блогер51/VK

В соцсетях появилось видео с места обрушения железнодорожного моста, проходящего через реку Колу в Мурманской области. В ролике показано, что части моста рухнули в реку.

Рабочие с помощью экскаватора разбирают завалы на берегу и работают над восстановлением моста.

Перегон Выходной — Кола, проходящий по мосту, закрыли 30 мая. Уровень воды в реке поднялся, и в результате мост был поврежден. В понедельник, 1 июня, мост обрушился. Никто не пострадал.

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Общество
Фото: МЧС России

В РЖД заявили, что в результате аварии было прервано железнодорожное сообщение с Мурманском. 

В пресс-службе компании отметили, что этот путь единственный, поэтому РЖД ввели временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла. По данным компании, потерь в объеме грузоперевозок быть не должно, так как их планируют компенсировать после возобновления движения. 

В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на это уйдет две-три недели. 

Теги: Мурманская область, мост, обрушение
Материалы по теме
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Бизнес
Железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось из-за рухнувшего моста
Общество
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Общество
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