Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области

Видео: Блогер51/VK

В соцсетях появилось видео с места обрушения железнодорожного моста, проходящего через реку Колу в Мурманской области. В ролике показано, что части моста рухнули в реку.

Рабочие с помощью экскаватора разбирают завалы на берегу и работают над восстановлением моста.

Перегон Выходной — Кола, проходящий по мосту, закрыли 30 мая. Уровень воды в реке поднялся, и в результате мост был поврежден. В понедельник, 1 июня, мост обрушился. Никто не пострадал.