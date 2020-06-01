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РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста

В компании заверили, что потерь в общем объеме грузоперевозок не будет, так как они будут компенсированы после восстановления движения. В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на это уйдет две-три недели
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 116,34 -0,4% Купить
Фото: МЧС
Фото: МЧС

Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.

«Этот путь единственный, поэтому после повреждения моста РЖД введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла», — заявили РБК в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

В компании заверили, что потерь в общем объеме грузоперевозок не ждут, так как потери будут компенсированы после восстановления движения.

«Мы изучаем ситуацию», — сообщил РБК представитель «Еврохима», ведущего перевалку произведенных удобрений и химикатов через Мурманск. Для компании этот порт является основным экспортным хабом. Крупнейшая угольная компания России СУЭК отправляла на экспорт через Мурманский порт 12-14 млн т угля в год.

В СУЭКе, «Еврохиме» и «Норникеле» не ответили на запрос РБК.

В таких ситуациях РЖД используют логический контроль отправки грузов в направлении отдельных станций (инструмент по управлению вагонопотоком), рассказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Соответственно, не утверждается заявка ГУ-12 в сторону Мурманска, груз не отправляется со станции отправления. Вагоны, которые уже в пути, останавливаются на промежуточных станциях», — пояснил он.

Источник РБК, близкий к РЖД, оценил сроки восстановления моста в шесть-семь месяцев. В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на восстановление понадобится около двух-трех недель. Бурмистров же вообще отметил, что восстановление движения не должно занять много времени — «несколько дней».

Перегон Выходной — Кола закрыли 30 мая, так как из-за подъема воды в реке Кола был подмыт железнодорожный мост. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился. По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.

По данным Октябрьской железной дороги, перевозка пассажиров от станции Выходной в Мурманск и обратно осуществляется автобусами. За три предыдущих дня перевезено более 1400 человек, уточняет пресс-служба областной администрации.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: Мурманск, РЖД, стихийное бедствие
Материалы по теме
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
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