РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста

В компании заверили, что потерь в общем объеме грузоперевозок не будет, так как они будут компенсированы после восстановления движения. В пресс-службе администрации Мурманской области сообщили, что на это уйдет две-три недели

Фото: МЧС

Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.

«Этот путь единственный, поэтому после повреждения моста РЖД введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла», — заявили РБК в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

В компании заверили, что потерь в общем объеме грузоперевозок не ждут, так как потери будут компенсированы после восстановления движения.

«Мы изучаем ситуацию», — сообщил РБК представитель «Еврохима», ведущего перевалку произведенных удобрений и химикатов через Мурманск. Для компании этот порт является основным экспортным хабом. Крупнейшая угольная компания России СУЭК отправляла на экспорт через Мурманский порт 12-14 млн т угля в год.

В СУЭКе, «Еврохиме» и «Норникеле» не ответили на запрос РБК.