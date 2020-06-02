Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 13:07
В кабмине назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса Общество, 13:46 Власти назвали сроки освобождения экономики от ограничений из-за COVID-19 Общество, 13:45 Как тебе такое, Маск: Беспилотник «Яндекса» выехал на дороги Авто, 13:43 Как перевести деньги за границу РБК и Western Union, 13:39 «Уход в тень». Все, что известно о возможном запрете криптовалют Крипто, 13:36 Уткин в ответ на высказывания Семина назвал его обиженным дедом Спорт, 13:34 Минобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран Политика, 13:31 Памфилова объяснила отказ от голосования по поправкам по почте Политика, 13:26 Клипы «Ленинграда», Манижи и Little Big взяли награды фестиваля в Берлине Стиль, 13:23 СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Политика, 13:21 «Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей Технологии и медиа, 13:18 Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития Политика, 13:17 Власти назвали сроки открытия театров и кино в России Общество, 13:17 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 13:09
Поправки в Конституцию ,  
0 

Памфилова объяснила отказ от голосования по поправкам по почте

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Голосование по поправкам в Конституцию России по почте несет много рисков, в связи с чем было принято решение от него отказаться. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, передает «РИА Новости».

«Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации», — пояснила Памфилова.

Она допустила, что голосование по почте, предусмотренное в законе, может однажды пригодиться.

Материал дополняется

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, голосование, почта
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter