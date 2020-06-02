Памфилова объяснила отказ от голосования по поправкам по почте

Элла Памфилова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Голосование по поправкам в Конституцию России по почте несет много рисков, в связи с чем было принято решение от него отказаться. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, передает «РИА Новости».

«Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации», — пояснила Памфилова.

Она допустила, что голосование по почте, предусмотренное в законе, может однажды пригодиться.

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