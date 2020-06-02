Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

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Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.

В пресс-релизе при этом указано, что скорректированный чистый убыток, не учитывающий неденежную переоценку валютных обязательств по лизингу, составил 15,7 млрд руб. Выручка группы за первый квартал снизилась на 10,2%, до 123,9 млрд руб. По словам заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, на финансовые результаты повлияла короновирусная инфекция, из-за которой были приостановлены международные полеты и значительно снизились перевозки по России.

Топ-менеджер отметил, что группе компаний пришлось внедрять оптимизационные меры. «Первоочередной мерой стало сокращение выставленных емкостей, что позволило сократить убыток в ситуации снижения спроса, когда пассажиры массово начали отменять и переносить даты бронирований», — говорит он. Часть флота была направлена на грузовые перевозки. Кроме того, «Аэрофлот» сократил общехозяйственные, управленческие, маркетинговые расходы, добавил Чиханчин.