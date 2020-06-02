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Политика ,  
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На Украине заявили о необходимости засекретить часть стратегии по Крыму

Украина возобновила процесс разработки стратегии по возвращению Крыма, большая часть которой будет засекречена, в особенности вопросы безопасности. Об этом заявил постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью «Укринформу».

«Часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной», — подчеркнул Кориневич.

Он отметил важность создания единой стратегии государства по восстановлению контроля над территорией, поскольку «аннексия» полуострова длится уже седьмой год. Часть наработок уже существует в различных ведомствах, включая МИД Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, однако их все необходимо собрать воедино, добавил Кориневич.

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Также для этой цели была создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, во главе которой стоит вице-премьер Алексей Резников.

Постпред украинского президента не назвал четкие временные рамки создания стратегии, но заключил, что Украина надеется разработать ее уже в этом году.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал три тактические задачи, которые Киев должен решить для возвращения перешедшего под контроль Москвы Крыма. Среди них — удержание крымского вопроса на стратегической повестке дня, обеспечение эффективности введенных против России санкций и задействование дополнительных инструментов международного давления на Москву.

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков отмечал, что представительство президента Украины в Крыму — это «надуманная виртуальная структура», которая занимается составлением различных стратегий. «Правильнее было бы ликвидировать эту структуру, а средства, которые направляются на ее содержание, направить на нужды граждан Украины», — говорил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Киеве результаты референдума не признали и называют произошедшее аннексией. В Кремле считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым.
 

Теги: Украина, Крым, секретные данные, стратегия
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