На Украине заявили о необходимости засекретить часть стратегии по Крыму

Украина возобновила процесс разработки стратегии по возвращению Крыма, большая часть которой будет засекречена, в особенности вопросы безопасности. Об этом заявил постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью «Укринформу».

«Часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной», — подчеркнул Кориневич.

Он отметил важность создания единой стратегии государства по восстановлению контроля над территорией, поскольку «аннексия» полуострова длится уже седьмой год. Часть наработок уже существует в различных ведомствах, включая МИД Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, однако их все необходимо собрать воедино, добавил Кориневич.

Также для этой цели была создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, во главе которой стоит вице-премьер Алексей Резников.