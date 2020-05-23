Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму. Об этом сообщает российское постпредство.

Заседания по «формуле Арриа» подразумевают консультации, в которых могут принять участие не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности, такие встречи не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей «формуле Арриа» 21 мая», — сообщили в российском постпредстве. Представители Крыма впервые приняли участие в мероприятии Совбеза и российская сторона хотела предоставить Киеву площадку диалога с ними, указали дипломаты.

Также отказались от участия во встрече представители Великобритании, США и Эстонии, отметили в постпредстве. Таким образом, эти страны

«продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся», говорится в сообщении.