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Небензя напомнил о причинах присоединения Крыма

Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

К референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году привели события в Киеве, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа. Запись заседания доступна на странице постпредства.

Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму.

«Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому», — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. «Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — указал Небензя.

По словам российского постпреда, украинцам «некого винить, кроме себя», поскольку они сами «открыли путь» к референдуму на полуострове.

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Осенью 2013 года в Киеве начались протесты, за которыми последовало отстранение от власти в феврале тогдашнего президента Виктора Януковича, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Александр Турчинов. Внеочередные выборы главы государства были назначены на май 2014 года.

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В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России. В Киеве результаты референдума не признали и называют произошедшее аннексией. В Кремле считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

Теги: Крым, Киев, постпред России при ООН
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