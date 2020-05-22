Небензя напомнил о причинах присоединения Крыма

Василий Небензя (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

К референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году привели события в Киеве, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа. Запись заседания доступна на странице постпредства.

Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму.

«Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому», — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. «Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — указал Небензя.

По словам российского постпреда, украинцам «некого винить, кроме себя», поскольку они сами «открыли путь» к референдуму на полуострове.