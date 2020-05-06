Глава МИД Украины назвал три тактических задачи в деле возвращения Крыма

Дмитрий Кулеба (Фото: Евгений Котенко /Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Для возвращения перешедшего под контроль России Крыма Украине необходимо решить три тактических задачи. Об этом заявил в интервью «НВ» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, первой из этих задач является удержание крымского вопроса на стратегической повестке дня, чтобы не дать ему забыться, второй — обеспечение эффективности введенных против России санкций, а третьей — задействование дополнительных инструментов международного давления на Москву. Удачное решение тактических задач позволит, отметил Кулеба, решить и стратегическую задачу возвращения Крыма Украине.

«А стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заверил министр.

В 2019 году Кулеба, занимавший тогда пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявлял, что Украина должна продолжать борьбу за Крым, так как Москва будет слабеть, и полуостров «выскользнет из ее рук».