В карту Москвы с графиком прогулок добавили данные о загруженности парков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 13:28
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Политика, 21:09 В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы Общество, 21:09 Москва и мировые столицы: сколько стоит поддержка бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 20:44 В Москву вернулись докарантинные пробки Общество, 20:43 Минтруд отчитался о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет Политика, 20:37 Фигуристка Трусова приехала в Кисловодск для подготовки к сезону Спорт, 20:33 РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста Бизнес, 20:20 Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары Бизнес, 20:13 Когда в России начнут активнее использовать дроны: исследование EY Pro, 20:08 Протесты против действий полиции в США. Что важно знать Политика, 20:06 В карту Москвы с графиком прогулок добавили данные о загруженности парков Общество, 20:06 Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе Quote, 20:01 Как снять ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 20:00 Загитова объявила о возобновлении полноценных тренировок Спорт, 20:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В карту Москвы с графиком прогулок добавили данные о загруженности парков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На портале мэрии Москвы дополнили карту с графиком прогулок. Теперь на ней можно посмотреть загруженность столичных парков и мест отдыха, сообщила мэрия.

Если на карте территория парка окрашена в зеленый цвет, то это значит, что парк открыт для посещения и в нем немного людей. Желтый цвет свидетельствует, что от посещения стоит воздержаться, так как там сложнее соблюдать социальную дистанцию. Если территория парка окрашена в красный, то там очень высокий риск нарушения социальной дистанции и администрация парка может временно его закрыть.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что таким образом администрация парков сможет «оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан». Информация будет появляться на карте в режиме реального времени.

В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лысенко отметил, что это необходимо для того, чтобы территории не были переполнены и москвичи могли соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, загруженность парков можно посмотреть в приложении «Моя Москва». Для этого нужно выбрать сервис «Пешие прогулки» и ввести адрес.

Первоначально на портале московской мэрии опубликовали карту, на которой можно было узнать только график прогулок для жителей того или иного дома. Московские парки открылись с 1 июня. Закрыт доступ только в парк «Зарядье».

В парках также нанесли разметку для того, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, спортивными и детскими площадками, нужно носить маски или респираторы.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
i
20
0
40
0
60
0
80
0
100
0
Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: Москва, карта, коронавирус
Материалы по теме
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Общество
В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции
Общество
В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для москвичей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter