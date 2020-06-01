В карту Москвы с графиком прогулок добавили данные о загруженности парков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На портале мэрии Москвы дополнили карту с графиком прогулок. Теперь на ней можно посмотреть загруженность столичных парков и мест отдыха, сообщила мэрия.

Если на карте территория парка окрашена в зеленый цвет, то это значит, что парк открыт для посещения и в нем немного людей. Желтый цвет свидетельствует, что от посещения стоит воздержаться, так как там сложнее соблюдать социальную дистанцию. Если территория парка окрашена в красный, то там очень высокий риск нарушения социальной дистанции и администрация парка может временно его закрыть.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что таким образом администрация парков сможет «оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан». Информация будет появляться на карте в режиме реального времени.

Лысенко отметил, что это необходимо для того, чтобы территории не были переполнены и москвичи могли соблюдать социальную дистанцию.