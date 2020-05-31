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Пандемия коронавируса ,  
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В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Мосгорпарка».

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — сказали в пресс-службе.

В «Мосгорпарке» отметили, что в парках будет действовать ряд профилактических ограничений. Помимо соблюдения социальной дистанции нужно надевать маски или респираторы, выходить на прогулку в соответствии с графиком, установленным московскими властями.

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
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Фото: mos.ru

Кроме того, нельзя использовать лавочки, беседки, детские и спортивные площадки. При планировании посещения парка также нужно посмотреть на загруженность территории с помощью сервисов «Яндекса».

Московские парки откроются с 1 июня, кроме «Зарядья». Доступ к ним могут ограничить по решению администрации парка или при большом скоплении людей. Помимо этого начнет работать столичный велопрокат.

На сайте московской мэрии опубликовали карту с графиком прогулок. С его помощью можно узнать, когда жители того или иного дома могут выйти погулять. Несмотря на ослабление ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня.

Жители Москвы могут выходить из дома только в маске, а перчатки нужно надевать на работе, в аптеках, магазинах, центрах «Мои документы», в других учреждениях и в общественном транспорте. Помимо этого обязательно соблюдать социальную дистанцию.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: Москва, парки, разметка
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