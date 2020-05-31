В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции

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В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Мосгорпарка».

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — сказали в пресс-службе.

В «Мосгорпарке» отметили, что в парках будет действовать ряд профилактических ограничений. Помимо соблюдения социальной дистанции нужно надевать маски или респираторы, выходить на прогулку в соответствии с графиком, установленным московскими властями.

Кроме того, нельзя использовать лавочки, беседки, детские и спортивные площадки. При планировании посещения парка также нужно посмотреть на загруженность территории с помощью сервисов «Яндекса».