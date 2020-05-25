Директора российских школ сообщили о последнем звонке в удаленном формате

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Подготовка к последнему звонку онлайн заняла больше времени, чем привычная подготовка к звонку на линейке. Об этом РБК сообщила директор школы № 1 Ставрополя Ирина Шатская.

По ее словам, для проведения виртуального последнего звонка руководство школы, учителя и сами школьники подготовили видеоролик с «виртуальной линейкой».

«Мы постарались сохранить формат обычной линейки при записи нашей виртуальной линейки», — пояснила Шатская. На видео учеников награждают похвальными листами, а ее участники произносят благодарственные речи, рассказала директор.

«Сегодня звенит звонок для малышей», — сказала Шатская, отметив, что для начальной школы учебный год закончился раньше. Для учеников старшей школы последний звонок пройдет 5 июня. По ее словам, дети уже начинают присылать ролики со словами благодарности учителям, рассказала директор. «Мы устроили такой флешмоб, где дети поздравили своих учителей за работу. Такие видеопоздравления мы получаем впервые, и такое не забудется», — заключила Шатская.

О последнем звонке онлайн РБК также рассказал директор школы № 1241 Москвы Антон Алексеев. «Вы знаете, штатно все проходит, точно так же, как и дистанционное обучение», — отметил он. По его словам, в ходе такого звонка педагоги обращаются к выпускникам с пожеланиями, а у тех в свою очередь есть записанное слово к педагогам. «Мы готовили [видео] для них, а они готовили для нас», — пояснил директор. К формату «отнеслись нормально», поскольку в таком режиме школа живет «уже не первый месяц» и «все привыкли», сказал Алексеев.