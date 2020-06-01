На Чаяндинском месторождении в Якутии сняли карантин

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В Якутии сняли карантин на крупнейшем в регионе Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба администрации Якутии.

В правительстве республики отметили, что на большей части месторождения, где располагаются 54 вахтовых поселка подрядчиков «Газпрома», карантин сняли ранее. Ограничения продолжали действовать на двух участках, где действовали полевой госпиталь и изоляторы.

Из 10 тыс. вахтовиков с месторождения вывезли более 8 тыс. человек. Из них 140 доставили в больницы Якутии, другие вернулись в свои родные регионы. Отмечается, что эпидемиологическая обстановка на Чаяндинском месторождении стабилизировалась, производственный процесс в штатном режиме поддерживают около 2,5 тыс. вахтовиков.

На принадлежащем «Газпрому» Чаяндинском месторождении ввели карантин 17 мая после того, как в больницу Ленского района доставили несколько вахтовиков с подтвердившимся диагнозом COVID-19.