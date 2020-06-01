Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Как снять ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 11:58 Чемпион «Формулы-1» заявил о необходимости мирного протеста в США Спорт, 11:56 Кризис и удаленка: как повысить вовлеченность сотрудников вопреки всему Pro, 11:50 ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка Экономика, 11:47 На Чаяндинском месторождении в Якутии сняли карантин Общество, 11:46 Интервью японского эпидемиолога Кэнтаро Ивата. Полное видео Общество, 11:45  В Москве в мае выпало более трех месячных норм осадков Общество, 11:43 Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики Политика, 11:39 В Петербурге на территории больницы загорелся мобильный морг Общество, 11:33 Обитаемый остров: почему жить на Садовом классно РБК Стиль и RED7, 11:29 Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина Крипто, 11:28 В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Финансы, 11:27 Путин поздравил с днем рождения пятикратную чемпионку Олимпиад Лазутину Спорт, 11:25 СМИ узнали о планах «Манчестер Юнайтед» купить двух игроков бундеслиги Спорт, 11:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Чаяндинском месторождении в Якутии сняли карантин

Газпром GAZP ₽198,39 -0,78% Купить
Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 063,79 -0,25% Купить
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Якутии сняли карантин на крупнейшем в регионе Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба администрации Якутии.

В правительстве республики отметили, что на большей части месторождения, где располагаются 54 вахтовых поселка подрядчиков «Газпрома», карантин сняли ранее. Ограничения продолжали действовать на двух участках, где действовали полевой госпиталь и изоляторы.

Из 10 тыс. вахтовиков с месторождения вывезли более 8 тыс. человек. Из них 140 доставили в больницы Якутии, другие вернулись в свои родные регионы. Отмечается, что эпидемиологическая обстановка на Чаяндинском месторождении стабилизировалась, производственный процесс в штатном режиме поддерживают около 2,5 тыс. вахтовиков.

В «Газпроме» ответили на сообщения об акции протеста вахтовиков в Якутии
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК

На принадлежащем «Газпрому» Чаяндинском месторождении ввели карантин 17 мая после того, как в больницу Ленского района доставили несколько вахтовиков с подтвердившимся диагнозом COVID-19.

В начале мая Минздрав сообщил, что на месторождении проведено более 10 тыс. тестов на коронавирус, треть из которых оказалась положительными. После этого подрядные организации «Газпрома» начали останавливать строительные работы на в Чаянде.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Якутия, коронавирус, карантин
Материалы по теме
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Общество
В «Газпроме» ответили на сообщения об акции протеста вахтовиков в Якутии
Общество
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter