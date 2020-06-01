В Москве в мае выпало более трех месячных норм осадков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце мая в Москве установлено три рекорда по осадкам. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Среднемесячное количество осадков для мая составляет 51 мм. За этот май выпало 160 мм, это более трех месячных норм, если быть точным — 314%», — сказал он.

Синенков назвал два дня, когда московские осадки побили суточный рекорд. 29 мая в городе выпали рекордные 38 мм за сутки. 31 мая в Москве зарегистрировали выпадение 34 мм осадков за сутки, это на 11 мм больше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1977 году.

«Без осадков было всего лишь пять дней (в мае), а в остальные дни, хоть небольшой дождик, но бывал», — резюмировал синоптик.