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В Москве в мае выпало более трех месячных норм осадков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце мая в Москве установлено три рекорда по осадкам. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Среднемесячное количество осадков для мая составляет 51 мм. За этот май выпало 160 мм, это более трех месячных норм, если быть точным — 314%», — сказал он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синенков назвал два дня, когда московские осадки побили суточный рекорд. 29 мая в городе выпали рекордные 38 мм за сутки. 31 мая в Москве зарегистрировали выпадение 34 мм осадков за сутки, это на 11 мм больше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1977 году.

«Без осадков было всего лишь пять дней (в мае), а в остальные дни, хоть небольшой дождик, но бывал», — резюмировал синоптик.

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Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Он заявил, что в первой половине текущей недели температура воздуха в городе будет сохраняться в пределах плюс 15 градусов. 4 и 5 июня температура в Москве повысится до плюс 20 градусов, интенсивных дождей не будет. На ближайших выходных воздух в столице прогреется до плюс 23–25 градусов. «Какие-то дожди будут, но они пройдут не везде и будут кратковременного характера», — добавил Синенков.

Гидрометцентр ранее указал, что температура в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что май в Москве может стать самым дождливым за последние почти 200 лет.

Теги: Москва, погода, рекорд, «Фобос», новости РБК
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