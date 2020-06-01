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В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

В июне в большинстве российских регионов среднемесячная температура будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией», — отметил Вильфанд. Также «жаркий месяц» ожидается на Чукотке, добавил синоптик.

В европейской части России температура будет в пределах нормы, однако небольшое отрицательное отклонение ожидается в Смоленской, Брянской и Тверской областях, сообщил Вилфанд.  Июнь на европейской территории страны начнется с «настоящей арктической свежести», добавил он.

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В первый летний день в европейскую европейскую часть России придет резкое похолодание, сообщил ранее Вильфанд. По его словам, 1 июня в регионе температура упадет на 8–9 градусов. Резкое понижение вызвано приходом в Россию холодного воздуха из Арктики, пояснил синоптик. В первые дни лета похолодание также ожидается в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях, указал Вильфанд.

Теги: погода, Гидрометцентр
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