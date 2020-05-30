Синоптик допустил преодоление 200-летнего рекорда осадков в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В этом году май в Москве может стать самым дождливым за последние почти 200 лет. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье, 31 мая, москвичей ожидают ливни. В столице может выпасть от 44 до 69 мм осадков. Последний вариант эквивалентен месячной норме, отметил Тишковец.

За месяц уже выпало 103 мм осадков, что является двумя месячными нормами. С учетом прогнозируемых на воскресенье осадков вероятно, что будет побит рекорд 1821 года, отметил синоптик. По его словам, май в том году был самым дождливым за историю метеонаблюдений — выпало 140 мм осадков.

Накануне Тишковец рассказал, что в Москве был побит суточный рекорд по количеству осадков, в столице их выпало 37,3 мм.