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В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, с 21 по 23 мая среднесуточная температура оказалась на 7 градусов ниже климатической нормы, а дневная температура не поднимается выше 10 градусов.

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«Последний раз холодным был май в 2017 году, однако там холода пришлись на десятые числа месяца», — говорится в сообщении. Синоптики отметили, что во второй половине мая погода стала налаживаться и пришли теплые дни.

Помимо этого за 22 дня мая количество осадков в столице достигло месячной нормы. В Гидрометцентре отметили, что это хороший показатель, так как в апреле был дефицит осадков. Однако растениям не хватает тепла для нормального развития и роста, сообщили в центре.

В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве с 25 мая
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Днем в воскресенье, 24 мая, воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 10–12 градусов. Ветер ожидается северный, пройдут небольшие, а местами умеренные дожди.

Антициклон принесет с севера потепление в начале следующей недели: днем 25 и 26 мая в Московском регионе будет 13–18 градусов тепла. По данным синоптиков, при таком показателе температура все равно не достигнет климатической нормы и будет меньше нее на 3 градуса. Потепление будет постепенным, так как ветер сначала будет дуть с востока, из холодных районов.

«И хотя в последние майские дни еще больше потеплеет, но, возможно, это не спасет положение. Поэтому май 2020 года может оказаться немного холоднее среднестатистического», — подытожили в Гидрометцентре.

Теги: Гидрометцентр, Москва, погода
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