В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, с 21 по 23 мая среднесуточная температура оказалась на 7 градусов ниже климатической нормы, а дневная температура не поднимается выше 10 градусов.

«Последний раз холодным был май в 2017 году, однако там холода пришлись на десятые числа месяца», — говорится в сообщении. Синоптики отметили, что во второй половине мая погода стала налаживаться и пришли теплые дни.

Помимо этого за 22 дня мая количество осадков в столице достигло месячной нормы. В Гидрометцентре отметили, что это хороший показатель, так как в апреле был дефицит осадков. Однако растениям не хватает тепла для нормального развития и роста, сообщили в центре.