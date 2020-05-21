Вильфанд сообщил о возвращении в Москву апрельской погоды

На ближайшие три дня в Москву и другие регионы центральной части Европейской территории России вернется апрельская погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам синопитика, температура будет ниже нормы на 6-7 градусов. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля. Глубокий циклон обусловил перенос очень холодных воздушных масс из приполярных районов в центр Европейской России», — сказал Вильфанд. По прогнозам, майская погода начнет возвращаться в понедельник.

Ранее Вильфанд говорил, что в центральную часть России тепло может вернуться в последние пять дней мая. Температура поднимется до 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 21 мая, может стать самым холодным днем мая в Москве.

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды в Москве и области до конца дня 21 мая.