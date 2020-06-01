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Пандемия коронавируса ,  
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В Бразилии число случаев заражения COVID-19 превысило 500 тыс.

В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 514 тыс. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны. 

Вылечились от коронавируса 206,5 тыс. человек, более 29. тыс. зараженных умерли. За последние сутки в стране число заболевших выросло на 16,4 тыс.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса. На первом месте находятся США, где инфекцией заразились более 1,7 млн человек.

23 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Южная Америка стала новым эпицентром эпидемии коронавируса. На тот момент в регионе зафиксировали более 290 тыс. случаев заражения COVID-19 и около 19 тыс. смертей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Бразилия, коронавирус
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