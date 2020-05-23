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Пандемия коронавируса ,  
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Сотрудник ВОЗ назвал новый эпицентр COVID-19

ВОЗ наблюдает рост числа новых случае коронавируса в странах Южной Америки. Наибольшее количество зараженных, по данным организации, пока выявлено в Бразилии. Она вышла на второе место в мире по числу зараженных, опередив Россию

Южная Америка стала новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

«Мы наблюдаем множество южноамериканских стран с растущим количество случаев заражения», — сказал Райан, отметив, что наиболее пострадавшей среди них пока является Бразилия.

Он сообщил, что там зарегистрировали более 290 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и примерно 19 тыс. смертей. Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас. В последнем, по словам Райана, достаточно высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) — 490 человек на 100 тыс. населения.

Райан отметил, что ВОЗ оказывает поддержку Бразилии и ее штатам, наиболее пострадавшим от COVID-19.

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Политика
Фото: Bruna Prado / Getty Images

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировали 330,8 тыс. зараженных коронавирусом. В его рейтинге она вышла на второе место, обогнав Россию (326,4 тыс. заболевших по данным на 22 мая).

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Бразилия, ВОЗ
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