Посольство направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидента с журналистом

Посольство России в США направила в Госдепартамент ноту протеста после того, как в Миннеаполисе полицейские распылили в лицо корреспондента «РИА Новости» Михаила Тургиева слезоточивый газ. Об этом заявил посол Анатолий Антонов, говорится в Facebook диппредставительста.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — сказал он.

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