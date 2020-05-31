Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС

Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией (Фото: NASA / Twitter)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и его успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС), заявил, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космической сфере. Об этом руководитель госкорпорации написал в Twitter.

«Передайте мои искренние поздравления Илону Маску и компании SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — сказал Рогозин.

Кроме того, глава «Роскосмоса» поздравил с завершением первой части этой миссии Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и лично его руководителя Джима Брайденстайна.

«Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС», — написал Рогозин.