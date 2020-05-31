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Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС

Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией  
Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией   (Фото: NASA / Twitter)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и его успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС), заявил, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космической сфере. Об этом руководитель госкорпорации написал в Twitter.

«Передайте мои искренние поздравления Илону Маску и компании SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — сказал Рогозин.

Кроме того, глава «Роскосмоса» поздравил с завершением первой части этой миссии Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и лично его руководителя Джима Брайденстайна.

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Фото: NASA / Twitter

«Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС», — написал Рогозин.

SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос накануне, 30 мая. Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту корабль Crew Dragon, был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в США. Спустя 18 часов после запуска корабль успешно пристыковался к МКС.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», NASA, SpaceX, Илон Маск
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