Рогозин назвал шутку про батут реальной угрозой для США

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его шутка про батут была реальной угрозой для США из-за американских санкций против российской ракетно-космической отрасли. Об этом он написал в Twitter.

В 2014 году Рогозин, бывший тогда вице-премьером и курировавший космонавтику, после введения санкций США против космической отрасли России предложил в Twitter доставлять американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью батутов.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — сказал Рогозин.

Основатель компании SaceX Илон Маск также вспомнил шутку главы «Роскосмоса» во время пресс-конференции, посвященной успешному запуску космического корабля Crew Dragon. Маск заявил, что «батут работает». Crew Dragon стал первым частным пилотируемым аппаратом, и он уже пристыковался к МКС.