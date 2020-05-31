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Рогозин назвал шутку про батут реальной угрозой для США

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его шутка про батут была реальной угрозой для США из-за американских санкций против российской ракетно-космической отрасли. Об этом он написал в Twitter.

В 2014 году Рогозин, бывший тогда вице-премьером и курировавший космонавтику, после введения санкций США против космической отрасли России предложил в Twitter доставлять американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью батутов.

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«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — сказал Рогозин.

Основатель компании SaceX Илон Маск также вспомнил шутку главы «Роскосмоса» во время пресс-конференции, посвященной успешному запуску космического корабля Crew Dragon. Маск заявил, что «батут работает». Crew Dragon стал первым частным пилотируемым аппаратом, и он уже пристыковался к МКС.

В 2014 году под американские санкции попали российские двигатели РД-180, которые разработало предприятие «Роскосмоса» НПО «Энергомаш». Они поставлялись США, где их применяли для запуска ракет семейства Atlas. Однако американский суд запретил подрядчику NASA компании United Launch Alliance использовать эти двигатели и производить какие-либо покупки и платежи с НПО «Энергомаш».

В мае того же года Вашингтон отменил запрет. В 2016 году конгресс США пытался отказаться от использования двигателей РД-180, однако прекратить закупки не вышло из-за отсутствия аналогов.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос»
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