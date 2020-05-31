В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам

Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на мэрию и епархию.

Утром возле площади убрали ограждения, а с 15:00 по местному (16:00 мск) времени площадь открыли. Решение одобрило региональное агентство здравоохранения (ARS). В 2019 году после пожара в соборе на площади обнаружили высокую концентрацию свинца.

«Операции по очистке, согласованные со службами префектуры полиции и префектуры региона, проводимые несколько раз, позволили значительно снизить концентрацию свинца», — сказали в мэрии.

В мэрии также отметили, что площадь необходимо проверять каждые 15 дней. Власти также отметили, что нужно проводить еженедельную уборку.