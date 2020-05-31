Воробьев оценил ситуацию с подтоплениями в Подмосковье из-за дождей

Посёлок Опалиха Московской области (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В Подмосковье прошли сильные дожди, за последние дни выпало почти полторы месячной нормы осадков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, говорится на сайте правительства Московской области.

«Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», — сказал он.

Согласно прогнозу, дожди будут идти и всю следующую неделю, отметил губернатор. Воробьев сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Наро-Фоминске, Дедовске, а также в поселке Нахабино и некоторых других населенных пунктах городского округа Красногорск. По его словам, последствия дождей ликвидируют службы ЖКХ, дорожники и МЧС.

В пресс-службе МЧС России РБК рассказали, что подтопления зафиксировали в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Одинцово и Клину. По данным ведомства, всего пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дороги.