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Воробьев оценил ситуацию с подтоплениями в Подмосковье из-за дождей

Посёлок Опалиха Московской области
Посёлок Опалиха Московской области (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В Подмосковье прошли сильные дожди, за последние дни выпало почти полторы месячной нормы осадков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, говорится на сайте правительства Московской области.

«Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», — сказал он.

Согласно прогнозу, дожди будут идти и всю следующую неделю, отметил губернатор. Воробьев сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Наро-Фоминске, Дедовске, а также в поселке Нахабино и некоторых других населенных пунктах городского округа Красногорск. По его словам, последствия дождей ликвидируют службы ЖКХ, дорожники и МЧС.

В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж
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В пресс-службе МЧС России РБК рассказали, что подтопления зафиксировали в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Одинцово и Клину. По данным ведомства, всего пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дороги.

Однако в Наро-Фоминске ситуация уже стабилизирована, работы завершены, сообщили в МЧС. От воды также освободили участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» в Красногорске. «Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств», — рассказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий подтоплений участвуют 117 человек и 43 единицы техники. Помимо этого в готовности находятся 200 сотрудников из аэромобильной группы регионального главка МЧС, а также 29 единиц техники и десять плавательных средств.

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
Общество
Красногорск

В подмосковном главке МЧС сообщили, что к 12:00 31 мая в регионе остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. В ведомстве отмечали, что самая серьезная ситуация — в Красногорске и Истре. Там в течение ночи вода поднималась до отметки в 20–30 см.

Накануне в МЧС рассказали, что в Нахабино в СНТ «Лесные поляны» подтопило 80 приусадебных участков, 20 человек эвакуировали. В подмосковном главке МЧС также предупредили жителей региона о сильных дождях, грозе и порывах ветра до 18 м/c с вечера 30 мая до утра 31 мая.

Теги: затопление, Московская область, дожди, новости РБК
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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
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