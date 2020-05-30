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МЧС предупредило жителей Московского региона о ливнях и грозе

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве ожидаются сильные дожди, местами ливни и гроза, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия ухудшатся с 17:00 30 мая до 09:00 31 мая. При грозе порывы ветра могут достигнуть 20 м/c.

Аналогичное предупреждение выпустил подмосковный главк МЧС. В Московской области ветер усилится до 18 м/с.

В МЧС рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим при управлении автомобилем. Во время грозы нельзя находиться у водоемов и купаться в них, следует держаться подальше от антенн и электропроводки, а также отключить радио и телевизор.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Помимо этого нельзя укрываться под деревьями и необходимо обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать возле них машины.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что 31 мая в Москве ожидаются ливни. По его словам, может выпасть от 44 до 69 мм осадков. В городе с начала месяца выпало 103 мм осадков, то есть две месячные нормы. В результате май в столице может побить рекорд 1821 года, когда за аналогичный период выпало 140 мм осадков, рассказал Тишковец.

Теги: МЧС, Москва, погода
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