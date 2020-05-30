МЧС предупредило жителей Московского региона о ливнях и грозе

Помимо этого нельзя укрываться под деревьями и необходимо обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать возле них машины.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что 31 мая в Москве ожидаются ливни. По его словам, может выпасть от 44 до 69 мм осадков. В городе с начала месяца выпало 103 мм осадков, то есть две месячные нормы. В результате май в столице может побить рекорд 1821 года, когда за аналогичный период выпало 140 мм осадков, рассказал Тишковец.