МЧС предупредило жителей Московского региона о ливнях и грозе
В Москве ожидаются сильные дожди, местами ливни и гроза, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия ухудшатся с 17:00 30 мая до 09:00 31 мая. При грозе порывы ветра могут достигнуть 20 м/c.
Аналогичное предупреждение выпустил подмосковный главк МЧС. В Московской области ветер усилится до 18 м/с.
В МЧС рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим при управлении автомобилем. Во время грозы нельзя находиться у водоемов и купаться в них, следует держаться подальше от антенн и электропроводки, а также отключить радио и телевизор.