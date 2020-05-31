МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

Красногорск (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

К ликвидации последствий стихии привлечены 101 человек и 39 единиц техники. По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20–30 см.

Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны». Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 20 человек. Затопление улиц также произошло в Нахабино.