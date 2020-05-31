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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

Красногорск
Красногорск (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Московской области из-за обильных осадков, выпавших за последние дни, к 12:00 31 мая остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж
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К ликвидации последствий стихии привлечены 101 человек и 39 единиц техники. По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20–30 см.

Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ «Лесные поляны». Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 20 человек. Затопление улиц также произошло в Нахабино.

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Обилие воды ликвидировали не только МЧС, но и сотрудники коммунальных служб с помощью мотопомп и ассенизаторских машин.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявляла, что с пятницы в столичном регионе уже выпало более 140% месячной нормы осадков. Она не исключила, что к концу воскресенья выпадет двукратная месячная норма.

При этом синоптик заметила, что во второй половине воскресенья интенсивность дождей снизится.

Теги: Московская область, подтопление
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