Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье

«Комсомольская правда» опубликовала видео из затопленного поселка Нахабино в городском округе Красногорск. На кадрах показаны затопленные улица и придомовой участок.

Житель СНТ «Речное» на окраине Нахабино рассказал «КП», что в одном месте через реку построили дорогу, а воду пустили по трубе, поэтому там может появиться «дамба», если застрянет мусор. «КП» также пишет, что, по мнению местных жителей, причиной затоплений могут стать построенные за последние годы жилые комплексы.

«С сегодняшнего утра мы начали делать объезд сверху по течению Нахабинки, поток очень большой, уровень поднялся на 3–4 метра. Географически так сложилось, что русло реки имеет здесь узкое место, соответственно, начались подтопления участков», — привели РБК в пресс-службе администрации Красногорска слова начальника управления по развитию территории города Бориса Соловьева.

Он отметил, что мониторить ситуацию начали с 29 мая, для этого развернули оперативный штаб. Силами Мосводоканала устранили затопления, однако затем из берегов вышли реки. Соловьев сообщил, что ситуация находится под контролем и жертв нет.