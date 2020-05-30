В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж

В городском округе Красногорск затопило несколько населенных пунктов. Частично под водой оказались несколько улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха. Последствия непогоды в Подмосковье — в фоторепортаже РБК

В Подмосковье из-за обильного выпадения осадков подтопило несколько населенных пунктов в городском округе Красногорск. Канализационными стоками затопило улицы в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха.

В пятницу, 29 мая, на Москву выпало 37,3 мм осадков, что стало новым суточным рекордом, сообщал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Позднее он заявил , что в этом году май в Москве может стать самым дождливым за последние почти 200 лет.

По мнению местных жителей, причиной затоплений могли стать построенные за последние годы жилые комплексы.

В администрации Красногорска сообщили РБК, что уровень воды в реке Нахабинка поднялся на 3-4 метра.

«Географически так сложилось, что русло реки имеет здесь узкое место, соответственно начались подтопления участков», — заявили в пресс-службе администрации.

Накануне в администрации Красногорска говорили , что причиной подтоплений в разных районах города стало скопление ливневых вод в канализации из-за обильных осадков.

Прокуратура организовала проверку в связи с обращениями граждан о затоплении населенных пунктов в городском округе Красногорск.

Данных о пострадавших или погибших от непогоды пока нет.

Телеканал «360 сообщал , что затопление произошло и в подмосковной Истре. Там, в частности, вода затопила СНТ «Дубрава».

В пресс-службе администрации Истры заявили об устранении девяти очагов подтопления, осталось три.

Сейчас на местах работают сотрудники МЧС и водоканала, которые пытаются справиться со стихией.