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В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж

В городском округе Красногорск затопило несколько населенных пунктов. Частично под водой оказались несколько улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха. Последствия непогоды в Подмосковье — в фоторепортаже РБК
Фото: eduardofna / Instagram
Фото: eduardofna / Instagram
В Подмосковье из-за обильного выпадения осадков подтопило несколько населенных пунктов в городском округе Красногорск. Канализационными стоками затопило улицы в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха.
Фото: krasnogorsk24 / VK
Фото: krasnogorsk24 / VK
В пятницу, 29 мая, на Москву выпало 37,3 мм осадков, что стало новым суточным рекордом, сообщал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Фото: Вася Щербаков / krasnogorskonline / VK
Фото: Вася Щербаков / krasnogorskonline / VK
Позднее он заявил, что в этом году май в Москве может стать самым дождливым за последние почти 200 лет.
Фото: Василий Сушков / krasnogorskonline / VK
Фото: Василий Сушков / krasnogorskonline / VK
По мнению местных жителей, причиной затоплений могли стать построенные за последние годы жилые комплексы.
Фото: mskonline1 / VK
Фото: mskonline1 / VK
В администрации Красногорска сообщили РБК, что уровень воды в реке Нахабинка поднялся на 3-4 метра.
Фото: kk_st_kk / Instagram
Фото: kk_st_kk / Instagram
«Географически так сложилось, что русло реки имеет здесь узкое место, соответственно начались подтопления участков», — заявили в пресс-службе администрации.
Фото: kk_st_kk / Instagram
Фото: kk_st_kk / Instagram
Накануне в администрации Красногорска говорили, что причиной подтоплений в разных районах города стало скопление ливневых вод в канализации из-за обильных осадков.
Фото: mart.in52019 / Instagram
Фото: mart.in52019 / Instagram
Прокуратура организовала проверку в связи с обращениями граждан о затоплении населенных пунктов в городском округе Красногорск.
Фото: sunny_ginger / Instagram
Фото: sunny_ginger / Instagram
Данных о пострадавших или погибших от непогоды пока нет.
Фото: podslushanonahabino_official / Instagram
Фото: podslushanonahabino_official / Instagram
Телеканал «360 сообщал, что затопление произошло и в подмосковной Истре. Там, в частности, вода затопила СНТ «Дубрава».
Фото: yulia.ti / Instagram
Фото: yulia.ti / Instagram
В пресс-службе администрации Истры заявили об устранении девяти очагов подтопления, осталось три.
Фото: maria.gromcheva / Instagram
Фото: maria.gromcheva / Instagram
Сейчас на местах работают сотрудники МЧС и водоканала, которые пытаются справиться со стихией.
Фото: krasnogorsk24 / VK
Фото: krasnogorsk24 / VK
В администрации городского округа Красногорск работает оперативный штаб. За ситуацией с затоплением там начали следить еще с вечера 29 мая.
Фото: zhuravlevadina2000 / Instagram
Фото: zhuravlevadina2000 / Instagram
Фото: podslushanonahabino_official / Instagram
Фото: podslushanonahabino_official / Instagram
Авторы: Михаил Гребенщиков, Михаил Юшков
Теги: мультимедиа, Красногорск, затопление
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