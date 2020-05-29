Фото: atiana_navka / Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Никакой это не имидж. Просто не брился», — отметил он.

Его супруга Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором она с Песковым и дочерью сажают черешню. «Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — написала она.

https://www.instagram.com/p/CAxyluUgsX0/

В июне 2014 года Песков сбрил усы, проиграв спор дочери Елизавете. Они поспорили, что если она хорошо сдаст Единый государственный экзамен (ЕГЭ), то он сбреет усы.