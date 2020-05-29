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Пандемия коронавируса ,   Сделано для агрегаторов 
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Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Фото: atiana_navka / Instagram
Фото: atiana_navka / Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Никакой это не имидж. Просто не брился», — отметил он.

Его супруга Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором она с Песковым и дочерью сажают черешню. «Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — написала она.

https://www.instagram.com/p/CAxyluUgsX0/

В июне 2014 года Песков сбрил усы, проиграв спор дочери Елизавете. Они поспорили, что если она хорошо сдаст Единый государственный экзамен (ЕГЭ), то он сбреет усы.

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В середине мая стало известно, что Песков заразился коронавирусом, его госпитализировали. Помимо этого SARS-CoV-2 заразилась его жена. 25 мая Навка рассказала, что они выписались. Песков отмечал, что постепенно возвращается к нормальной жизни, однако пока работает из дома, так как ему предписан карантин.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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