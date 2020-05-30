Дмитрий Песков (Фото: Иван Секретарев / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Анонс передачи опубликован на сайте Вести.ru.

«Решил, что будут отращивать бороду до того момента, когда можно будет ознаменовать победу над коронавирусом. Полную — де-факто и де юре», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, сбрить бороду также попросила его младшая дочь.

Накануне Песков сообщил, что появление бороды — это не смена имиджа, он «просто не брился».

В середине мая Песков заразился коронавирусом, после чего он был госпитализирован. Вирусом также заболела и его супруга Татьяна Навка. Супругов выписали 25 мая. Песков говорил, что постепенно возвращается к нормальной жизни, однако работает он из дома, так как ему было предписано соблюдать карантинный режим.