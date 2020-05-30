НАК показал видео контртеррористической операции в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видеокадры контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии. Запись поступила в РБК.

Видео: НАК

Как сообщили в пресс-службе НАК, боевики намеревались совершить несколько терактов на территории республики. Они были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», — сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные мероприятия.