В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции

Фото: Саид Царнаев / ТАСС

В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа», — сообщил штаб.

Район действия КТО ограничен ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта. Решение о введении КТО принял начальник УФСБ России по республике генерал-майор Сергей Чернышев в соответствии со ст. 11, 12 федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».