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Общество ,  
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В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции

Фото: Саид Царнаев / ТАСС
Фото: Саид Царнаев / ТАСС

В городе Сунжа республики Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа», — сообщил штаб.

НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане
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Район действия КТО ограничен ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта. Решение о введении КТО принял начальник УФСБ России по республике генерал-майор Сергей Чернышев в соответствии со ст. 11, 12 федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии
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Фото: МВД по Республике Ингушетия / VK

Ранее в поселке Сухари Ингушетии произошел конфликт со стрельбой, пять человек пострадали. Следователи выяснили, что группа из примерно 20-30 человек напала на жильцов дома, те в ответ открыли огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета.

Теги: Ингушетия, КТО
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