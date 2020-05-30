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Пять человек пострадали в перестрелке в Ингушетии

Фото: МВД по Республике Ингушетия / VK
Фото: МВД по Республике Ингушетия / VK

Полицейские возбудили уголовное дело после того, как в селе Сурхари в Ингушетии произошел конфликт и пять человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

Накануне в полицию поступило сообщение о драке, а затем из больницы правоохранителям позвонили и рассказали о поступлении пятерых человек с огнестрельными ранениями.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Следственно-оперативная группа выяснила, что 20-30 человек через забор проникли на территорию домовладения, расположенного на улице Партизанской. Они напали на жильцов дома, однако последние, защищаясь, открыли огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета. Оружие зарегистрировано, отметили в МВД.

Двоих жильцов доставили в отдел полиции, они добровольно отдали оружие. Дело возбудили по п. «з». ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия).

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что перестрелка произошла между членами религиозной общины — баталхаджинцами. По словам собеседников агентств, причиной конфликта стало решение некоторых членов выйти из клана. Источник ТАСС отметил, что выйти из общины хотели пострадавшие в перестрелке.

Теги: Ингушетия, перестрелка
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