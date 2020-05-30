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В Ингушетии силовики в ходе спецоперации блокировали группу боевиков

Контртеррористическая операция проводится в городе Сунжа. Число блокированных боевиков пока не называется. В оперативном штабе региона сообщили, что ситуация находится под контролем
Фото: nac.gov.ru
Фото: nac.gov.ru

В Ингушетии силовики в ходе контртеррористической операции (КТО) блокировали группу боевиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Там сообщили, что режим контртеррористической операции был введен в городе Сунжа. «В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе региона сообщили ТАСС, что режим КТО был введен на части территории города Сунжа, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова.

В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции
Общество
Фото: Саид Царнаев / ТАСС

По данным оперштаба, обстановка находится под контролем. «Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

«На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение», — сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

По его словам, в настоящее время этот район оцеплен. Точное число боевиков собеседник агентства назвать не смог.

СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана
Общество
Фото: ИЦ НАК / РИА Новости

22 мая в ходе контртеррористической операции в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков. Операция проходила в Хасавюртовском районе республики, убитые боевики были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и готовили теракты, заявляли в НАК.

При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление с применением автоматического оружия и гранат. Один из сотрудников спецназа в ходе операции получил ранение.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ингушетия, контртеррористическая операция, боевики, НАК
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