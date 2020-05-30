В Ингушетии силовики в ходе спецоперации блокировали группу боевиков

Контртеррористическая операция проводится в городе Сунжа. Число блокированных боевиков пока не называется. В оперативном штабе региона сообщили, что ситуация находится под контролем

Фото: nac.gov.ru

В Ингушетии силовики в ходе контртеррористической операции (КТО) блокировали группу боевиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Там сообщили, что режим контртеррористической операции был введен в городе Сунжа. «В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе региона сообщили ТАСС, что режим КТО был введен на части территории города Сунжа, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова.

По данным оперштаба, обстановка находится под контролем. «Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — говорится в сообщении.