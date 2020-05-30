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Пандемия коронавируса ,  
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IКЕА откроет часть магазинов в Москве с ограничением числа посетителей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шведский ретейлер мебели и товаров для дома IKEA возобновит работу магазинов в Москве 3 июня. Однако количество посетителей, которые одновременно смогут находиться в магазине, будет ограничено в целях безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

Первыми возобновят работу IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический Сад. При этом закрытыми до следующего уведомления будут магазины IKEA Химки, IKEA Белая Дача, Дизайн-студия IKEA ТРЦ «Афимолл-сити», а также магазины IKEA в других регионах. Ресторан, бистро, магазин шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны в открывающихся магазинах пока останутся закрытыми.

Магазины оснастили системой подсчета посетителей, которая позволит отслеживать количество одновременно находящихся в них человек в режиме реального времени. В случае, если количество посетителей будет близко к максимальному, сотрудники магазина будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом. Магазин также оставляет за собой право не пропускать покупателей без средств индивидуальной защиты, отмечается в заявлении. Для контроля дистанции 1,5 м между посетителями в магазинах будет нанесена специальная разметка.

В заявлении отмечается, что компания также попросит посетителей отдать предпочтение бесконтактной оплате.

«На услуги планирования в магазине, финансовой рассрочки и на посещение дизайн-студий будет действовать предварительная запись через сайт», — добавляется в заявлении.

Магазины техники попросили у Мишустина разрешения возобновить работу
Бизнес
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В середине марта из-за пандемии коронавируса IKEA закрыла 50 магазинов в США, а также в Китае, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Словакии, Испании и Швейцарии. В России магазины продолжали работать до 26 марта, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о временном закрытии непродовольственных магазинов.

27 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил возобновить работу непродовольственных магазинов в столице, а также ряда объектов сферы услуг.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: IKEA, коронавирус
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