Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA временно закроет все 50 магазинов на территории США в целях нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении компании.

При этом у клиентов останется возможность совершать покупки в онлайн-магазине. Президент IKEA Retail в США Хавьер Куиньонес назвал эти меры ответственным способом, благодаря чему компания сможет заботиться о своих сотрудниках и клиентах.

«Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных мер. Мы серьезно относимся к нашей роли в сдерживании этой эпидемии и признаем позитивное влияние, которое наши действия могут оказать на улучшение жизни миллионов людей, пострадавших от этого кризиса», — сказал Куиньонес.

В заявлении добавляется, что после закрытия магазинов 18 тыс. сотрудников компании смогут смогут рассчитывать на льготы и оплачиваемые отпуска.

К настоящему времени магазины IKEA временно закрылись в ряде стран. В их числе — Китая, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания и Швейцария. В связи с улучшением ситуации на фоне распространения коронавируса магазины в компании постепенно открываются, отметили в компании.

В России магазины работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в Ingka (материнской компании IKEA). Там отметили, что с 20 марта бцдцт закрыты детские комнаты.