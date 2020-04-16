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Магазины техники попросили у Мишустина разрешения возобновить работу

Производители бытовой техники и электроники просят правительство возобновить работу магазинов и ремонтных сервисов. По их словам, во время режима самоизоляции поломка техники может стать серьезной угрозой для граждан
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Союз потребителей и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили разрешить возобновить работу магазинам техники и сервисным центрам. Копия обращения от 16 апреля есть у РБК. В ассоциацию входят производители техники (Apple, Samsung, Canon, LG и другие), разработчики софта (например, IBM и Intel), дистрибьютор техники «Марвел Дистрибуция» и ретейлеры («Эльдорадо», DNS и др.).

В режиме самоизоляции поломка любой техники, от телефона и компьютера до газовой плиты и холодильника, может стать серьезной угрозой для граждан, отмечается в письме. Обычно в таких случаях они обращаются по месту приобретения товара, однако сейчас магазины техники, сервисные центры или мастерские по ремонту не работают в большинстве регионов.

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«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять решения, позволяющие обеспечить доступность для всех потребителей услуг по ремонту бытовой и компьютерной техники, и, как только это окажется возможным, отменить ограничения на работу продающих их торговых организаций при соблюдении ими санитарно-эпидемиологической безопасности обслуживания», — следует из обращения.

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Из-за угрозы распространения коронавируса в России до 30 апреля был продлен режим обязательной самоизоляции. На это время в стране приостановили работу кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и другие досуговые учреждения. В некоторых регионах вступил в силу запрет на посещение церквей и мечетей.

Запрет не затронул лишь непрерывно действующие организации, медучреждения и аптеки, организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, а также организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Магазины техники сейчас закрыты. Ретейлеры работают в дистанционном режиме: заказать бытовую технику можно только в онлайн-магазинах с доставкой на дом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, РАТЭК, бытовая техника
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