Магазины техники попросили у Мишустина разрешения возобновить работу

Производители бытовой техники и электроники просят правительство возобновить работу магазинов и ремонтных сервисов. По их словам, во время режима самоизоляции поломка техники может стать серьезной угрозой для граждан

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Союз потребителей и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили разрешить возобновить работу магазинам техники и сервисным центрам. Копия обращения от 16 апреля есть у РБК. В ассоциацию входят производители техники (Apple, Samsung, Canon, LG и другие), разработчики софта (например, IBM и Intel), дистрибьютор техники «Марвел Дистрибуция» и ретейлеры («Эльдорадо», DNS и др.).

В режиме самоизоляции поломка любой техники, от телефона и компьютера до газовой плиты и холодильника, может стать серьезной угрозой для граждан, отмечается в письме. Обычно в таких случаях они обращаются по месту приобретения товара, однако сейчас магазины техники, сервисные центры или мастерские по ремонту не работают в большинстве регионов.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять решения, позволяющие обеспечить доступность для всех потребителей услуг по ремонту бытовой и компьютерной техники, и, как только это окажется возможным, отменить ограничения на работу продающих их торговых организаций при соблюдении ими санитарно-эпидемиологической безопасности обслуживания», — следует из обращения.