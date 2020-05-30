Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
«Ак Барс» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Спорт, 17:53 От коронавируса умер старейший артист РАМТ и голос Дарта Вейдера Общество, 17:30 Мурашко назвал срок появления вакцины от коронавируса для медработников Общество, 17:25 Глушаков попросил СМИ «не сватать» его в «Спартак» Спорт, 17:17 МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте Общество, 17:08 Федун назвал бредом сообщения о возвращении Глушакова в «Спартак» Спорт, 17:00 Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде Общество, 16:59 В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции Общество, 16:51 Стать суперпапой: как стимулируют вовлеченное отцовство в разных странах РБК и STADA, 16:49 ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции Общество, 16:29 В Ингушетии силовики в ходе спецоперации блокировали группу боевиков Общество, 16:21 Акции «Норникеля» выросли вдвое за 1,5 года. Что будет с бумагами дальше Quote, 16:12 «Спартак» прокомментировал информацию о переговорах с Глушаковым Спорт, 16:05 В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж Общество, 16:03 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал срок появления вакцины от коронавируса для медработников

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Первые образцы вакцины от нового коронавируса для медицинских работников могут быть доступны уже в августе-сентябре текущего года. Об этом заявил на встрече с волонтерами-медиками Башкирского государственного медицинского университета глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре первые образцы будут доступны», — сказал министр.

По его словам, в разработке находятся несколько вакцин.

«Наиболее перспективных, наверное, можно назвать пять. Клинические испытания начнутся уже в ближайшие две-три недели, поэтому результаты будут, конечно же, в первую очередь зависеть от клиники», — добавил Мурашко.

Он отметил, что для проведения клинических исследований были набраны добровольцы. Сейчас завершаются необходимые процедуры для начала испытаний.

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос
Общество
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

В середине апреля Мурашко сообщил о начале проведения в России доклинических испытаний вакцин от коронавируса. Глава Минздрава утверждал, что на клинических испытаниях в России находятся пять препаратов для лечения коронавируса, еще четыре проходят государственную регистрацию. Он также отмечал, что разработкой вакцины в России занимаются семь научных центров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. Среди них — шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, коронавирус, вакцина, медработники
Материалы по теме
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
Общество
Попова оценила влияние мутаций вируса на появление вакцины
Общество
Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter