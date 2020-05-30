Мурашко назвал срок появления вакцины от коронавируса для медработников

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Первые образцы вакцины от нового коронавируса для медицинских работников могут быть доступны уже в августе-сентябре текущего года. Об этом заявил на встрече с волонтерами-медиками Башкирского государственного медицинского университета глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре первые образцы будут доступны», — сказал министр.

По его словам, в разработке находятся несколько вакцин.

«Наиболее перспективных, наверное, можно назвать пять. Клинические испытания начнутся уже в ближайшие две-три недели, поэтому результаты будут, конечно же, в первую очередь зависеть от клиники», — добавил Мурашко.

Он отметил, что для проведения клинических исследований были набраны добровольцы. Сейчас завершаются необходимые процедуры для начала испытаний.