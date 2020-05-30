Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

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При заболевании коронавирусной инфекцией недопустимо заниматься самолечением. Об этом заявил профессор РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» Кирилл Зыков, передает «Парламентская газета».

«Первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения», — сказал Зыков. Он уточнил, что все подходы к лечению коронавирусной инфекции можно разделить на три большие группы.

Первый этап — борьба с симптомами болезни. Во время второго врачи проводят патогенетическую терапию, воздействуя на механизм заболевания. Зыков отметил, что есть препараты, доказавшие свою эффективность на этом этапе, однако «каждый из них имеет побочные эффекты и каждый может назначаться только с решения врачебной комиссии».

К третьей группе относятся этиотропная терапия и противовирусные средства, которые, по словам профессора, пока оказались «не очень эффективными», а также связанными с большим количеством побочных эффектов. Зыков уточнил, что негативно повлиять на организм могут в том числе противомалярийные препараты. «Самостоятельно их принимать нельзя, как в начале (эпидемии) пытались делать многие пациенты», — указал специалист.