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Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

Фото: Tim Boyle / Getty Images
Фото: Tim Boyle / Getty Images

При заболевании коронавирусной инфекцией недопустимо заниматься самолечением. Об этом заявил профессор РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» Кирилл Зыков, передает «Парламентская газета».

«Первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения», — сказал Зыков. Он уточнил, что все подходы к лечению коронавирусной инфекции можно разделить на три большие группы.

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Первый этап — борьба с симптомами болезни. Во время второго врачи проводят патогенетическую терапию, воздействуя на механизм заболевания. Зыков отметил, что есть препараты, доказавшие свою эффективность на этом этапе, однако «каждый из них имеет побочные эффекты и каждый может назначаться только с решения врачебной комиссии».

К третьей группе относятся этиотропная терапия и противовирусные средства, которые, по словам профессора, пока оказались «не очень эффективными», а также связанными с большим количеством побочных эффектов. Зыков уточнил, что негативно повлиять на организм могут в том числе противомалярийные препараты. «Самостоятельно их принимать нельзя, как в начале (эпидемии) пытались делать многие пациенты», — указал специалист.

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В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением. Министерство отметило, что многие препараты нельзя принимать во время терапии COVID-19, так как их употребление может вызвать побочные эффекты или привести к смерти.

Врач-вирусолог Надежда Жолобак уточняла, что COVID-19 опаснее всего самостоятельно лечить средствами, которые люди привыкли использовать при обычных простудных заболеваниях. Она указала, что нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак, напроксен.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, РАН
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