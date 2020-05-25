Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

При заболевании COVID-19 опаснее всего лечиться самостоятельно лекарствами, которые люди привыкли принимать при других простудных заболеваниях. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак.

По ее словам, нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак, напроксен.

«Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу», — пояснила Жолобак.

Врач отметила, что аспирины создают условия для проникновения коронавируса в легкие, что ускоряет появление пневмонии и альвеолярное поражение легких.