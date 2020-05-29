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Онищенко назвал «забытое место» в борьбе с коронавирусом

По мнению бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, это подъезды. Люди не проявляют в этих местах должной осторожности, считает он
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что надевать лицевую маску и перчатки нужно еще до выхода из квартиры, чтобы быть защищенным уже при попадании в подъезд.

В интервью «Парламентской газете» Онищенко уточнил, что подъезд — «это ведь тоже общественное место».

«А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — сказал депутат.

«Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — пояснил свою мысль бывший главный санитарный врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Московские власти еще в марте 2020 года ввели обязательную ежедневную дезинфекцию подъездов. «Особое внимание коммунальщики уделяют дезинфекции входных групп, мест общего пользования многоквартирных домов и административных зданий. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором», — говорится в сообщении на сайте московской мэрии от 20 марта.

Кроме того, коммунальщики получили указания «усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий и находящихся на них жилых объектов, в том числе детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов».

Эксперты ответили на слова академика РАН о вреде масок и перчаток
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Власти Москвы с 1 июня ужесточили масочный режим в городе, обязав носить средства защиты при любом выходе из дома, в том числе на прогулке и во время занятий спортом на открытом воздухе. Это решение вызвало публичную дискуссию. Академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение перчаток бесполезно, так как вирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. По его мнению, кожа гораздо лучше защищает человека от заражения, нежели перчатки, которые вызывают у человека аллергию и грибковые заболевания. Он также выступил против ношения масок, так как «на улице не летает вирус». По его словам, если соблюдать социальную дистанцию, то инфекция не передастся.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему власти города пошли на такие шаги. «Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, — привел пример Собянин. — Не так, как мы стоим — на расстоянии 2 м, а вплотную, и без масок», — задал вопрос Собянин. По словам мэра, это не приведет «ни к чему хорошему», поэтому власти ввели такое требование.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Геннадий Онищенко, подъезд
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