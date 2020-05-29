Онищенко назвал «забытое место» в борьбе с коронавирусом

По мнению бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, это подъезды. Люди не проявляют в этих местах должной осторожности, считает он

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что надевать лицевую маску и перчатки нужно еще до выхода из квартиры, чтобы быть защищенным уже при попадании в подъезд.

В интервью «Парламентской газете» Онищенко уточнил, что подъезд — «это ведь тоже общественное место».

«А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — сказал депутат.

«Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — пояснил свою мысль бывший главный санитарный врач.